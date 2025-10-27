İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait dijital uygulamalar üzerinden “kişisel verilerin sızdırıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Veri sızıntısı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye ait “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamaları üzerinden kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, aralarında İBB çalışanlarının da yer aldığı 13 kişi hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Operasyonun kapsamı genişledi

Aynı gün, “İBB yolsuzluk dosyası” olarak bilinen bir başka soruşturma kapsamında, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketleri üzerinden “naylon fatura kesildiği” iddiasıyla da 2 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Böylece, iki farklı dosya kapsamında toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Cuma günü yapılan operasyonlarla emniyet birimlerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

15 şüpheliden 7’si tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı

Soruşturmayı yürüten savcılık, gözaltına alınan 15 şüpheliden 7’sinin tutuklanmasını, 8’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Tutuklama talebinde yer alan suçlamalar arasında, “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek” ve “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Üye Olmak” ifadeleri yer aldı.

6 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda 6 şüphelinin tutuklanmasına, 9 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklanan şüphelilerin kimlikleri ve görev yerleriyle ilgili detayların soruşturmanın gizliliği kapsamında açıklanmadığı bildirildi.