İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen avukat Mücahit Birinci, tutuklu bir şüpheliyle cezaevinde yaptığı görüşmelerin içeriğiyle ilgili iddialar nedeniyle savcılıkta ifade verdi. Birinci, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma zorunluluğu gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yeni gelişme

İBB'deki yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, farklı bir boyut kazandı. Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan bir şüphelinin avukatı Mücahit Birinci ile cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmelerin içeriğine dair ortaya atılan iddialar üzerine, savcılık Birinci'yi ifadeye çağırdı.

Birinci'ye adli kontrol şartı

Savcılığın, iddialar üzerine başlattığı inceleme kapsamında Mücahit Birinci, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Birinci'nin, İBB soruşturması tutuklusuyla yaptığı görüşmelerin içeriğine dair detaylı bir sorgulama süreci yaşadığı öğrenildi. İfade işleminin tamamlanmasının ardından savcılık, şüpheli avukat hakkında tutuklama talep etmedi. Ancak, dosyanın ciddiyeti ve içeriği göz önüne alınarak adli kontrol tedbirleri uygulandı.