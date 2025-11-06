Son Mühür- CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve gazeteci Şaban Sevinç'in ifadelerinin alınmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülmesi siyasi gündemi hareketlendirdi.

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı olmadığı öğrenilirken sabah saat 06.00'da evlerinden alındıkları ve cep telefonlarına el konulduğu belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç'le ilgili sıcak gelişmeye tepki gösterdi.

Sabahın köründe vurgusu...



''Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.'' hatırlatmasında bulunan Bulut,

''Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu?

Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi?'' diye sordu.

Burhanettin Bulut,

''Bu “fiili gözaltı” bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür.'' mesajı verdi.

