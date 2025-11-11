Son Mühür- 19 Mart'ta düğmesine basılan İBB operasyonunda merakla beklenen iddianame açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede suç örgütü lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıl hapis cezası istemiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

3 bin 900 sayfadan oluşan ve 105'i tutuklu 402 şüpheli bulunan iddianamede CHP'nin 4-5 Kasım kurultayına yönelik iddialara da yer verildiği görüldü.

İBB iddianamesinin 3271. ve 3272. sayfasında yer alan ifadeler şöyle...



Ahtapotun kolları gibi...



"İBB’nin sorumluluk sahası da dikkate alındığında suç örgütünün ahtopotun kolları gibi geliştiği, ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma yetkisine sahip olmuştur.



Canan Kaftancıoğlu saf dışı bırakıldı...



Örgüt lideri İBB Başkanı olduktan sonra, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binasının satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan KAFTANCIOĞLU saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürütmüş ve Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimine talip olduğuna ilişkin ilk gövde gösterisini yapmıştır.



Para sayma görüntüleri...



İl binasının satın alımı sürecine ait ‘Para Sayma’ görüntüleri kamuoyuna yansımasıyla Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan suç örgütü ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde vermiştir. Bu görüntüler üzerine gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek İMAMOĞLU çıkar amaçlı suç örgütü binanın ‘bağış’ olarak toplanan paralarla satın alındığı algısını oluşturmaya çalışsa da gerçekte durumun farklı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bağış olarak toplanan miktar dışında kalan tutarın örgütün suçtan elde ettiği kazançla karşılandığı anlaşılmıştır.



CHP yönetimini ele geçirmek için...



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri çıkar amaçlı suç örgütüne kazanç kaynağı haline getiren örgüt lideri, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmıyla kendisinin ve örgüt yöneticileri/üyelerinin zenginleşmesinde bir kısmıyla da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirmede kullanmıştır.



Çeşitli gazetecilere fon...



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal KILIÇDAROĞLU yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt liderinin bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırmıştır. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat ONGUN’ un organize etmiştir. S.Y., Ş.S., B.Ç., Y.O. ve R.Ç. gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlanmıştır.



Kılıçdaroğlu'na karşı politika...



2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde ‘Cumhurbaşkanı Adayı’ olarak gösterilmeyen şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemki genel başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’na karşı parti içi gizli çalışmalarını hızlandırarak Kemal KILIÇDAROĞLU’na yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır. İnternet üzerinde yapılan toplantılardan biri kamuoyuna yansımış, bu görüntülerde parti siyasetinde kendisinden daha üst konumumda bulunan kişilere emir ve talimatlar verdiği, Cumhuriyet Halk Partisinin fiili genel başkanı gibi davrandığı görülmüştür.



Rıza Akpolat'la işbirliği yaparak...



08.10.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti içi siyasette Kemal KILIÇDAROĞLU’na yakınlığıyla bilinen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT ile ittifak yaparak, Kemal KILIÇDAROĞLU’nun aday gösterdiği Cemal CANPOLAT’ a karşı Rıza AKPOLAT’ın aday gösterdiği, yakın arkadaşı Özgür ÇELİK’ i desteklemiştir.

Örgüt liderinin o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Rıza AKPOLAT ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanı ile ittifak yapmak durumunda kalmıştır.

İstanbul’ un en ‘zengin’ ilçelerinden Beşiktaş’ ın belediye başkanlığını yapan Rıza AKPOLAT’ ın yolsuzluklarla büyük maddi güce ulaştığı, il başkanlığı seçimde oy kullanacak delegelere maddi menfaat sağladığı ve bu konuda vaatlerde bulunarak oy tercihlerini Özgür ÇELİK’ ten yana kullanmalarını sağlamıştır.

Nitekim Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine karıştırılan usulsüzlüklerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla Rıza AKPOLAT ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava halen derdesttir.



Aday olarak Özgür Özel'i belirledi...



38. İstanbul İl Kongresi’ nde ‘delegeleri satın alarak’ desteklediği il başkanının seçilmesini sağlayan örgüt liderinin 04-05.11.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresinde Kemal KILIÇDAROĞLU’ nun karşısında aday olarak Özgür ÖZEL’ i belirlediği, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sürecin benzerinin genel kurultayda da yaşandığı, ‘delegelerin satın alınarak’ Özgür ÖZEL lehine oy kullanmaları sağlanmıştır.

Olağan kurultay’da yaşanan usulsüzlükler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derdesttir.



Partinin kontrolü örgüt liderine geçti...



Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan genel başkan değişikliğinden sonra partinin kontrolü tamamen örgüt liderine geçmiş, 2024 mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerinde İstanbul ilçelerinde ve Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının birçoğu örgüt lideri tarafından belirlenmiştir.

Şişli, Üsküdar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Bakırköy, Sancaktepe, Kadıköy, Çekmeköy gibi ilçelerde örgüt lideri kendisine bağlı kişileri aday göstermiş, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Tuzla Belediye Başkanlarını ise kendisine tabi kılmıştır.

Avcılar, Sarıyer, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa belediye başkan adayları ise İstanbul il başkanlığı seçimleri ve olağan kurultaydaki rolünden dolayı Rıza AKPOLAT tarafından belirlenmiştir.



O yüzden cumhurbaşkanı adayı oldu...



Ahtapot kolları gibi hareket eden ve belediyeleri ele geçiren Ekrem İMAMOĞLU soruşturma safahatinden haberdar olması üzerine hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek kurduğu suç örgütünün kamuoyu nezdinde tartışılmasını engellemeye çalıştığı anlaşılmıştır."