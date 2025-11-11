İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu bulunurken, beklenen iddianame ise bugün geldi. İddianamede dikkat çeken detaylardan birisi ise para aktarılan sosyal medya hesapları oldu.

Emrah Bağdatlı’nın ortağı olduğu Karpuz Danışmanlık Ltd.Şti.’nin para transfer ettiği sosyal medya hesapları ise şu şekilde:

- Pusholder Medya Limited Şirketi ( 2.580.000 TL)

- BPT Haber Medya Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi (2.280.000 TL)

- BT Yeni Medya Reklam Haber ve Dijital Hizmetler Ticaret L. (1.860.000 TL)

- Batuhan Çolak (1.680.000 TL)

- Fikirkolik Dijital Medya Danışmanlık (1.632.000 TL)

- Ardahan Arda (1.405.500 TL)

- Sinan Özüdoğru (1.260.000 TL)

- Dağ Yeni Medya (360.000 TL)

- Serkan Kafkas (180.000 TL)