Son Mühür- Avrupa Birliği (AB), Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında teknoloji devi Google hakkında yeni bir soruşturma başlattı.

İncelemenin odağında, Google’ın haber yayıncılarını arama sonuçlarında haksız biçimde geri sıraladığı iddiaları bulunuyor.

AB Komisyonu, yayıncıların adil muamele görmediğini savunuyor

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Google’ın politikalarını sert ifadelerle eleştirdi.

Ribera, açıklamasında şöyle dedi: “Google’ın politikaları, haber yayıncılarının arama sonuçlarında adil ve makul şekilde muamele görmesini engelliyor.

Bu soruşturma, yayıncıların zor bir dönemde gelir kaybetmemesini sağlamak ve Google’ın DMA’ya uyumunu denetlemek için yürütülüyor.”

Komisyon, özellikle Google’ın “site itibarı kötüye kullanım politikası”nın yayıncıları dolaylı olarak geriye ittiğine dikkat çekiyor.

Spam politikalarının yayıncıların gelirini düşürdüğü iddia ediliyor

AB’ye göre Google’ın spam ve arama manipülasyonunu engellemeye yönelik politikaları, ticari ortak içerik barındıran siteleri geri plana itiyor.

Bu durumun, birçok yayıncının trafik kaybetmesine ve gelirlerinde ciddi düşüş yaşamasına yol açtığı belirtiliyor.

DMA ihlalinde ağır para cezaları gündeme gelebilir

Dijital Pazarlar Yasası’nın öngördüğü yaptırımlar oldukça yüksek:

İlk ihlalde Google’ın küresel gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası,

Tekrarlanan ihlallerde yüzde 20’ye kadar artırılan yaptırım,

Sistematik ihlallerde şirketin bazı faaliyetlerinin satmaya zorlanması,

Gerekirse ek hizmet alımlarının yasaklanması,

Bu nedenle soruşturma, Google’ın Avrupa’daki faaliyetleri açısından kritik önem taşıyor.

Google soruşturmayı “yanıltıcı ve dayanaksız” olarak nitelendiriyor

Google, AB’nin başlattığı sürece güçlü bir tepki gösterdi. Şirketin açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

Soruşturmanın “yanıltıcı ve dayanaksız” olduğu,

DMA’nın arama hizmetini hem işletmeler hem de Avrupalı kullanıcılar için “daha az kullanışlı hale getirdiği”,

İncelemenin milyonlarca Avrupalı için olumsuz sonuçlar doğurabileceği,

Şirket politikasının geçerli, makul ve tutarlı olduğu,

Almanya’daki bir mahkemenin benzer bir itirazı reddettiği,

Google, politikalarının DMA ile uyumlu olduğu görüşünü savunuyor.

Soruşturmanın dijital yayıncılık üzerindeki etkileri yakından takip edilecek

AB’nin Google’a yönelik bu yeni incelemesi, dijital ekosistemin geleceği açısından kritik bir süreç. Soruşturmanın sonucunda verilecek karar, hem Google’ın Avrupa operasyonlarını hem de haber yayıncılarının dijital görünürlüğünü ve gelir modellerini doğrudan etkileyebilir.