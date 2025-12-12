Son Mühür- Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi’nden peş peşe açıklamalar yapıldı. Başkan Durbay’ın, kan tablosu ve beslenme durumundaki bozulmalar nedeniyle 1 Aralık’ta hastaneye yatırıldığı bildirilmişti.

Dahiliye servisinde tedavi altına alındı

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından yapılan açıklamada, Gülşah Durbay’ın 1 Aralık tarihinde sağlık durumundaki bozulmalar nedeniyle Dahiliye Servisi’nde tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Yoğun bakıma sevk edildi

Başhekim Saka, 2 Aralık’ta yapılan değerlendirmelerde böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma tespit edilmesi üzerine Başkan Durbay’ın yoğun bakım ünitesine alındığını açıkladı. İlk açıklamada, hastanın çoklu organ yetmezliği tanısıyla ileri tıbbi imkanlarla tedavi edildiği ifade edildi.

“Solunum durumu stabildi”

Başhekim Saka’nın ilk bilgilendirmesinde, Durbay’ın solunum durumunun stabil olduğu ve herhangi bir cihaz desteğine ihtiyaç duymadığı kaydedildi.

Sağlık durumu kritik seviyede

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bir gün sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Başkan Durbay’ın sağlık durumunun kritik seyrini sürdürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, çoklu organ yetmezliği tablosunun devam ettiği ve yoğun bakım koşullarında destek tedavilerinin sürdürüldüğü belirtilmişti.

Dün akşam entübe edildi

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan bir diğer açıklamada, Gülşah Durbay’ın klinik durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam saatlerinde entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı bildirildi. Açıklamada, tedavinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği ifade edildi.

Bugünkü resmi açıklama paylaşıldı

Bugün yapılan son açıklamada ise, Başkan Durbay’ın tedavisinin solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Dün akşam saatlerinde entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, solunum cihazına bağlı olarak destek tedavileriyle yoğun bakımda devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.”