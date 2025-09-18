Hyundai, uzun süredir merakla beklenen i30 modelini Türkiye’de yeniden satışa sundu. 18 Eylül itibarıyla satışa çıkan yeni i30, mild hibrit motor teknolojisi, zengin donanım seçenekleri ve iki farklı versiyonuyla dikkat çekiyor. Kompakt hatchback segmentindeki güçlü oyunculardan biri olarak dikkat çeken model, yeniden Türkiye pazarındaki yerini aldı.

Hyundai i30’un Motor ve Teknoloji Detayları

Yeni Hyundai i30’un kaputunun altında 1.5 litrelik 48V mild hibrit benzinli turbo motor bulunuyor. Bu motor 140 beygir güç üretiyor ve DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleşiyor. Mild hibrit teknolojisi sayesinde hem yakıt verimliliği hem de performans hedefleniyor. Ayrıca bu motor yapısı sürüş esnasında düşük emisyon değerleriyle çevre dostu bir profil sunuyor.

Donanım ve Versiyon Seçenekleri

Türkiye’de satışa sunulan Hyundai i30 iki farklı donanım paketiyle geliyor. İlk versiyon, “1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT” olarak tanımlanıyor. Bu paket, daha ulaşılabilir fiyatıyla öne çıkarken gerekli teknolojik özellikleri standart olarak sunuyor. İkinci versiyon ise “1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT” paketi oldu. Bu sürümde daha üst seviye donanımlar, konfor arttırıcı opsiyonlar ve güvenlik teknolojileri yer alıyor. Böylece i30 kullanıcıları, bütçe ve beklentilerine göre farklı tercihler yapabiliyor.

Türkiye Fiyat Listesi

Hyundai i30’un Türkiye fiyatları da açıklandı. Comfort donanım paketi 1.699.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Daha üst donanım seçeneklerine sahip Prime paketi ise 1.999.000 TL’den alıcı buluyor. Böylece model, ülkemizde kompakt hatchback sınıfında hem performanslı hem de teknolojik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hyundai i30’un yeniden satışa sunulması, markanın Türkiye pazarındaki rekabetini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.