Yurdakul Dağoğlu’nun vefatı yaşlılığa ve ilerleyen yaşın getirdiği sağlık sorunlarına bağlanıyor. Hayatının son dönemlerinde sağlık problemleriyle mücadele eden Dağoğlu, yaşama veda etti. Ailesi ve yakın dostları, toplum önünde yaptığı katkılar ve kültür–sanat dünyasına kattığı değerlerle anıyor. Modern Türkiye’nin ticaret, hukuk ve fikir hayatında iz bırakan bir isim olarak, vefatı yakın çevresinde ve iş dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Cenazesi, yakınlarının ve eski dostlarının katılımıyla İstanbul’da defnedildi.

Yurdakul Dağoğlu kimdir, neden öldü?

Türkiye’nin yakın dönem entelektüel ve iş dünyasında iz bırakan isimlerden Yurdakul Dağoğlu, 1935 yılında Kars’ta doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Dağoğlu, Türkiye ekonomisinin gelişim yıllarında sanayici kimliğiyle, bilhassa uzun yıllar yönettiği Aldağ firmasındaki faaliyetleriyle tanındı. Aynı zamanda hukukçu olan Yurdakul Dağoğlu, 1950’lerden bu yana Marmara Kıraathanesi çevresinde edebiyat, düşünce ve siyaset dünyasının önemli temsilcileriyle yakın dostluklar kurdu; farklı entelektüel grupların sohbetlerinde “Son Marmaratör” olarak anıldı.

Çocukluğunu Kars’ın çok kültürlü ortamında geçiren Dağoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hem ticarette hem de kültürel yaşamda aktif rol oynadı. Bir dönem İlim Yayma Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve danışman kimliğiyle görev aldı. Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu gibi düşünce dünyasının önde gelen isimleriyle dostlukları ve arabulucu yönüyle de bilinir. Ticari girişimleri yanında, Cumhuriyet dönemi İstanbul’unda edebiyat çevrelerinde aktif bir entelektüel olarak iz bıraktı.