Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde hizmet veren Zübeyde Hanım Huzurevi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü için anlamlı bir kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte, huzurevi sakini emekli öğretmenler ile Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya geldi.

Huzurevinde duygusal ve renkli anlar

Kutlama kapsamında emekli öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası’nın konseriyle keyifli vakit geçiren huzurevi sakinleri, müzik eşliğinde dans etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan “Öğretmen” temalı oratoryo da büyük beğeni topladı. Program sonunda huzurevi sakinlerine kırmızı karanfil takdim edildi.

“Atatürk’le aynı mesleği paylaşmanın gururunu yaşıyorum”

İzmir, Erzurum ve Kocaeli’de 23 yıl sınıf öğretmenliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çok kıymetli öğretmenlerimle birlikte burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim için önder ve örnek olan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan geçmek istemiyorum. Bu kutsal görevi yerine getirirken emek veren tüm öğretmenlerimizi ve şehit öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Siz kıymetli öğretmenlerimle Atatürk’le aynı mesleği paylaşmanın gururunu yaşıyorum. İyi ki varsınız.”

“Öğretmenlik geleceği şekillendiren bir meslektir”

Programda söz alan Buca Radikal Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Yılmaz ise emekli öğretmenlere hitaben şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenler, yıllarını eğitime adamış, nice nesiller yetiştirmiş ve ülkenin geleceğine ışık olmuş kişilerdir. Öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değil; karakter inşa etmek, umut vermek ve geleceği şekillendirmektir. Sizler bu kutsal görevi uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle yerine getirdiniz.”

Emekli öğretmenlerden duygu dolu paylaşımlar

Programda kendi kaleme aldığı “Öğretmen” adlı şiirini okuyan emekli öğretmen Turgut Temur, “Öğretmenlik çok özel bir meslek. Çocuklara dokunmak, onlarla birlikte olmak bambaşka bir duygu. Bu etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duydum” dedi. Bir diğer emekli öğretmen Aynur Kuzgun ise şunları aktardı: “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ayrıca çocukların ilk öğretmenleri anneleridir. Bu nedenle tüm kadınların Öğretmenler Günü’nü kutlamak isterim.”