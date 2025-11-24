İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda, Konak ilçesinde rutin uygulamalara ek olarak kapsamlı "dar alan" denetimleri hayata geçirildi. İlçenin 30 farklı noktasında eş zamanlı olarak yürütülen bu geniş çaplı uygulamalar kapsamında, suçluların tespiti, motosikletli suçların önlenmesi ve öğrenci güvenliğinin sağlanması hedeflendi. Toplamda binlerce araç ve kişi kontrol edilirken, yüzlerce araca idari ceza kesildi.

Gündüz okul çevresi, gece kritik noktalar kontrol altındaydı

Denetimler, günün farklı saat dilimlerinde iki ana odak noktasına yoğunlaştı. Gündüz saatlerindeki uygulamalarda, öncelikli olarak öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerindeki kafeler ve işletmeler titizlikle denetlendi.

Akşam ve gece gerçekleştirilen uygulamalarda ise güvenlik güçleri, aranan şahısların yakalanması, suça eğilimli potansiyel kişilerin tespiti ve son dönemde artış gösteren motosikletli suçların engellenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Suçun oluşmadan önüne geçilmesi hedefiyle sokaklar ve ilçenin kritik bölgeleri, geniş personel desteğiyle sürekli kontrol altında tutuldu.

Dev personel gücü sahada: 1230 personel görev başındaydı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bu yoğunlaştırılmış uygulamalara, emniyet birimlerinin farklı departmanlarından büyük bir personel desteği sağlandı. Uygulamalara; 400 yunus unsuru ile 800 personel, 25 ekip aracı ile 80 sivil personel aktif olarak katılım gösterdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü de 50 resmi önleyici ekiple 100 personel ile denetimlere destek verdi. Ayrıca, Motosikletli Polis Timleri, Güven Timleri, Ahlak Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de sahadaki uygulamalarda aktif rol üstlendi. Daha önce İzmir'in çeşitli ilçelerinde uygulanan yoğunlaştırılmış denetimler serisinin bu kez Konak'ta yürütüldüğü belirtildi.

258 ceza, 37 araç trafikten men edildi

19 Kasım tarihinden itibaren 5 gün süren ve 3 periyot halinde gerçekleştirilen trafik denetimleri de uygulamanın önemli bir parçasını oluşturdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 182 ekip, 24 şahin ve 14 yaya trafik unsuru olmak üzere toplam 421 personel trafik uygulamalarında görev aldı.

Bu kapsamlı denetimlerde, 1133'ü motosiklet olmak üzere toplam 1594 araç kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 258 araca idari para cezası uygulanırken, mevzuata aykırı bulunan 37 araç trafikten men edilerek otoparklara çekildi.