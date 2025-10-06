Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş. isimli şüpheli, plakasını söktüğü kamyonetle müteahhit Zeki Önel’in (39) kullandığı otomobili takibe aldı.

Bir süre sonra otomobilin önünü kesen E.Ş., aracından inerek Önel’in bulunduğu otomobile tüfekle ateş açtı. Araçta bulunan Zeki Önel, kardeşi Tahir Önel (38) ve mermer ustası Kadir Kaya (32) kurşunların hedefi oldu.

Rastgele açılan ateş sonucu Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşler yaralandı. Saldırgan, olayın ardından kamyonetini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Bir ölü, iki yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Zeki ve Tahir Önel kardeşler Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Kadir Kaya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kaya’nın ölüm haberi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Polis cinayet zanlısını kıskıvrak yakaladı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekipler, zanlı E.Ş.’nin Karahasanlı Mahallesi’nde bahçe içindeki prefabrik bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, E.Ş.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Asıl hedef müteahhitti

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. E.Ş.’nin hedefinin, husumetli olduğu iş insanı Zeki Önel olduğu, ancak ateş açma sırasında mermer ustası Kadir Kaya’nın kavgayı engellemeye çalışırken vurulduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.