Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, bu sabah saatlerinde kan donduran bir silahlı saldırıya sahne oldu. Saat 09.45 sıralarında, Çakmak Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobil, kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği saldırıda hedef alındı. Yaşanan olayda maalesef bir kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan iki kişi de yaralandı.

Seyir halindeki araca rastgele ateş açıldı

Edinilen ilk bilgilere göre, Çakmak Mahallesi'nde ilerleyen bir otomobile, yanına yaklaşan bir hafif ticari araçtan inen şüpheli tarafından aniden ateş açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganın araç içerisindeki kişilere yönelik rastgele ateş etmesi sonucu, otomobilde bulunanlardan biri olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan diğer iki kişi ise hemen ilk müdahaleleri yapılmak üzere sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmezken, hayati tehlikelerinin olup olmadığı hastanede yapılacak tetkikler sonrasında netleşecek.

Şüpheli kaçtı, geniş çaplı insan avı başlatıldı

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs, kullandığı hafif ticari aracı olay yerinde terk ederek hızla firar etti. Olay yerini derhal güvenlik çemberine alan polis ekipleri, bir yandan delil toplama ve çevredeki kamera kayıtlarını inceleme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir insan avı başlattı. Kaçan zanlının kimliğini ve olaydaki motivasyonunu belirlemek için polis, çevredeki tüm güvenlik kayıtlarını detaylı bir şekilde tarıyor.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, olayın saldırı mı yoksa bir hesaplaşma sonucu mu gerçekleştiği ihtimalini araştırıyor. Olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması ve kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla soruşturma çok yönlü olarak derinleştiriliyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerin teyakkuza geçtiğini bildirdi. Şüphelinin kısa süre içinde yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.