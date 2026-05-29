Adana’nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz günlerde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını yitirdiği olayla ilgili mahkemeden karar çıktı. Adana’da, Kurban pazarında iki grup arasında çıkan anlaşmazlık sonrası taraflar kavgaya tutuşmuş; bir kişi yaşamını yitirirken iki kişinin de yaralandığı kavga sonrası polis ekiplerinde 6 kişi yakalanmıştı. Yakalanan 6 zanlıdan üçünün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Bir anda silahlar konuşmuştu

Bayram öncesi arife gününde yaşanan hadise, hayvan pazarında yaşanmıştı. Aralarında neredeyse dört yıldır süregelen bir arazi kavgası olduğu ileri sürülen iki aile, Kurban pazarında karşılaşınca birbirlerine girmişti. Kısa sürede şiddeti artan kavgada silahlar ateşlenmiş; pompalı ve tüfek ve tabancaların ateşlenmesi sonrası bir kişi başına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gelirken; Adana Şehir Hastanesi’ne ulaştırılan Sinan Köten, hayatını kaybetmişti.

İki kişinin tedavisi devam ediyor

Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili altı kişiyi yakalamıştı. Emniyette gerçekleşen sorgulama işlemi sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.T., M.T. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.G. adli kontrol uygulamasıyla, F.T. ve Y.T. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Çatışmada yaralanan diğer iki kişi olan M.K. ve K.K.’nin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.