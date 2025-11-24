Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’nde, husumet nedeniyle bıçaklı saldırıya uğrayan bir şahıs ağır yaralandı. Olay, zeytinlik alanda meydana geldi ve saldırıya uğrayan şahıs, çevredeki geniş çaplı arama sonucunda bulundu. Murat Z., bıçakla yaralandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Arif Ş. ise kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Husumet yüzünden bıçaklı saldırı gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, Murat Z. ile Arif Ş. arasında daha önce yaşanan bir husumet, dün akşam saatlerinde Zeytinlik Mahallesi’nde şiddetle son buldu. Arif Ş., daha önceden tartıştığı Murat Z.’yi bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Saldırının ardından Murat Z., çevredeki zeytinlik alanda yaralı halde bulundu. Saldırgan Arif Ş., olay yerinden kaçtı ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Gemlik ilçe merkezinde yakalandı.

Polis ekiplerinden geniş çaplı arama

Olay sonrası ihbarı alarak hızla olay yerine intikal eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta Murat Z.’yi olay yerinde bulamayınca geniş çaplı bir arama başlattı. Yapılan araştırmalarda, Murat Z.’nin bıçaklı saldırının hemen ardından birkaç yüz metre ileride, zeytinlik alanda ağır yaralı olarak bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Z., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şu anki sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Arif Ş. kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Arif Ş.’yi Gemlik ilçe merkezinde kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın, eski husumetlerinden ötürü Murat Z.’yi hedef alarak bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.