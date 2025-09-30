Yemen’de İran destekli Husiler, Donald Trump yönetimiyle yapılan ateşkese rağmen ABD’li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu. Husiler, 13 şirket, 9 yönetici ve 2 gemiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD şirketlerine yaptırım kararı

Husiler ile ticari deniz taşımacılığı operatörleri arasında bağlantı kuran İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC) tarafından yapılan açıklamada, 13 ABD şirketi, 9 yönetici ve 2 geminin yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, bu varlıkların “çatışma ilkesine uygun olarak ele alınacağı” ifade edildi.

Gemiler “Düşman Varlık” ilan edildi

Husiler, yaptırım kapsamındaki gemileri “düşman varlıklar” olarak tanımladı. Açıklamada, bu gemilerin hedef alınabileceği vurgulandı. Bu karar, bölgedeki ticari deniz taşımacılığı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

Ateşkese rağmen gerilim tırmanıyor

Bilindiği üzere Husiler, Donald Trump yönetimiyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmamak için ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ancak son açıklamalar, ateşkesin fiilen uygulanmadığını ve gerilimin sürdüğünü ortaya koyuyor.

100’den fazla gemiyi hedef aldılar

Husiler, Kasım 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 100’den fazla gemiye saldırı düzenledi. Bu saldırılar, uluslararası ticaret yollarının güvenliğini tehdit eden en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.