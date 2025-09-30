Filipinler’in Bohol Adası açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu. Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Depremin merkez üssü Bohol Adası

USGS verilerine göre, deprem Calape kentinin 11 kilometre güneydoğusunda, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı başkent Manila’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bölge halkı, depremin ardından güvenli alanlara yönlendirildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Deprem sonrası yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan halkı olası tsunami riskine karşı uyardı. Özellikle Bohol ve çevresindeki adalarda yaşayanların sahil bölgelerinden uzak durmaları istendi. Uyarının ardından sahil kesimlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Deprem anı canlı yayında kaydedildi

Sarsıntı sırasında sosyal medya fenomeni Sam Pepper canlı yayın yapıyordu. Deprem anını saniye saniye kaydeden Pepper, panikle bulunduğu yeri terk ederek diğer kişilerle birlikte güvenli bölgeye geçti. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Can ve mal kaybına dair bilgi bekleniyor

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve henüz resmi can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadığını açıkladı. Depremin etkilerinin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.