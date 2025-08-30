Yemen’deki Husi yönetimi, İsrail’in perşembe günü başkent Sana’ya düzenlediği hava saldırısında üst düzey siyasilerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Husi haber ajansı, hükümetin başındaki Başbakan Ahmed Galib el-Rehavi ile birlikte bazı bakanların da saldırıda öldüğünü duyurdu.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında Husilerin başkanlık yerleşkesinin hedef alındığı ve örgütün liderlik kadrosunun vurulduğu belirtildi. Açıklamada, saldırının çarşamba günü İsrail’e fırlatılan füzenin ardından gerçekleştiği ifade edildi.

Sana ağır bombardımana hedef oldu

Çarşamba günü Husilerin İsrail’e yönelik füze saldırısı sonrası başkent Sana ağır bombardımana hedef oldu. Kentteki yoğun saldırılar, Yemen’deki çatışmaların bölgesel bir boyuta taşındığını bir kez daha gösterdi. Husiler, saldırının ardından İsrail’in ağır bedel ödeyeceğini açıklamıştı.

Son dönemde Filistin’e destek amacıyla İsrail’i hedef alan Husiler, Kızıldeniz’deki ticari gemilere düzenledikleri saldırılar ve İsrail’e fırlattıkları füzelerle uluslararası gündemin üst sıralarında yer alıyor.