Hüseyin Hazırlar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atanmasıyla birlikte kamuoyunda ilgi gördü. 1975 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. 1990’da hafızlığını tamamladıktan sonra 1996’da Dörtyol İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1997’de memuriyet hayatına imam-hatip olarak adım attı. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden lisans, 2004 yılında ise yüksek lisans diploması aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında Konya Ilgın’da vaizlik göreviyle mesleğinde ilerleme kaydetti.

Hüseyin Hazırlar kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın hayatından detaylar

Kariyeri boyunca Kahramanmaraş Nurhak ve Hatay Belen ilçelerinde müftülük yaptı. 2012–2014 yılları arasında Gaziantep İl Müftü Yardımcısı olarak görev aldı; aynı dönem Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okutmanlık yaptı ve Kur’an-ı Kerim dersleri verdi. 2015–2017 arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı’nı yürüttü. 2020’de Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde tefsir alanında doktorasını tamamladı ve Dr. unvanı aldı.

Hafızlık ve uluslararası başarılar

1992’de İmam Hatip Liseleri Arası hafızlık yarışmasının Türkiye finaline katıldı. 1999’da Suudi Arabistan ve 2000’de Ürdün’de düzenlenen uluslararası hafızlık yarışmalarında Türkiye’yi temsil etti. Alanında uzman bir isim olarak dini ilimlerin yaygınlaşmasına ve gençlerin eğitimine destek verdi.

Akademik ve idari görevleri

Müftülük görevleri

Hazırlar, 2017’de Kütahya İl Müftüsü olarak atandı, üç yıl boyunca dinî hizmetlerde ve projelerde yer aldı. Ardından 2020’de Gaziantep İl Müftüsü görevini üstlendi. Bu görevlerde toplumsal farkındalık, gençlere yönelik eğitim projeleri ve dini hizmetlerin yaygınlaştırılması gibi konularda öne çıktı. Müftülük yaptığı illerde cami ve toplumsal projelerde aktif rol üstlendi.

Akademik ve idari tecrübesi

Hazırlar, başkan yardımcısı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetleri, irşat, toplum ilişkileri ve akademik projelerde aktör olarak yer alıyor. Tefsir alanında doktora yaptı, yönetici kadrolarında edindiği deneyimle kurumun teşkilat yapısına katkı sağladı.

Hüseyin Hazırlar, dini ilimlerden idari görevlere, toplumsal projelerden akademik çalışmalara kadar geniş bir kariyer yelpazesiyle Türkiye'nin önde gelen ilahiyatçılarından biri olarak biliniyor.