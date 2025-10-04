Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Boynukalın Şenkardeşler, kariyerine 2004–2010 arasında Anlayış Dergisi’nde Orta Doğu ve siyaset konularında yazılar yazarak ve tercümeler yaparak devam etti.

Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir?

Boynukalın Şenkardeşler, akademik kariyerinde fıkıh ilmi, İslam hukukunun yorumlanması ve mezhep incelemeleri üzerinde çalışmalar yaptı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptığı süre boyunca pek çok makale yayımladı ve farklı projelerde yer aldı. Fıkıh alanındaki uzmanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki yeni görevinde de yol gösterici olacak şekilde değerlendirildi.

Yüksek lisansını 2010 yılında “Serahsî’nin Aile Hukuku Hükümlerinin Gayelerine İlişkin Analizleri” başlıklı teziyle, doktora eğitimini ise 2017 yılında “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri” başlıklı teziyle tamamladı.

2018’den itibaren ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik çalışmalar yürüttü. Bu süreçte özellikle mukayeseli fıkıh, füru-usul ilişkisi, Maliki mezhebi usulü ve füruu gibi alanlarda çalışmalar yaptı. 3 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atandığı duyuruldu.

Nereli? Evli mi?

Hatice Boynukalın Şenkardeşler’in doğum yeri ve medeni durumu hakkında mevcut kamu kaynaklarında bilgi yer almıyor. Biyografi metinlerinde bu bilgilere dair ayrıntı bulunmadı.

Kısacası, Hatice Boynukalın Şenkardeşler, akademik geçmişi ve idari görevleriyle öne çıkan bir isim olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor. Doğum yeri ve özel hayatına dair bilgiler ise kamuya açık şekilde paylaşılmadı.