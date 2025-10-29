Seher Erçili Alaçam, 2025 yılında Türkiye gündemini sarsan casusluk ve seçim manipülasyonu soruşturmalarında adı geçen gizemli ve kamuoyunun yakından tanımadığı bir isim. Özellikle bir dönem eski istihbaratçı Hüseyin Gün’ün ifadesinde “manevi annem” olarak bahsettiği kişi olarak öne çıktı. Hüseyin Gün tarafından rehber ve danışman olarak görüldüğü iddia edildi.

Seher Erçil Alaçam kimdir?

Seher Erçili Alaçam’ın biyografisine dair kesin bilgiler bulunmuyor. Güvenilir ve resmi kaynaklarda yaşı, doğum tarihi, doğum yeri, memleketi veya eğitim geçmişiyle ilgili herhangi bir kayıt yer almıyor. Bu nedenle hem yaşı hem de nereli olduğu sorularının yanıtı kamuya açık veritabanlarında ve basın arşivlerinde mevcut değil.

Alaçam’ın adı, dijital mesajlaşma platformlarında “Jupiter1881” veya “sehergul1950” gibi kullanıcı adlarıyla geçiyor. İddialara göre, siyasi ve dijital iletişim süreçlerinde dolaylı bağlantılı bir çevrede bulundu, bazı stratejik kampanyalarda adının geçtiği öne sürüldü. Soruşturma dosyalarında rolü danışmanlık ve rehberlik olarak tanımlanıyor ve fiili suç ilişkisi netleşmiş değil.

Bazı kaynaklarda Seher Erçili Alaçam’ın, 2022 yılında evinin havuzunda gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği iddia ediliyor ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı. Ölüm şekline ilişkin detaylar ise hâlâ belirsizliğini koruyor ve soruşturmanın sonraki aşamalarında aydınlatılması bekleniyor.

Seher Erçili Alaçam hakkında kamuoyuna açıklanmış kesin yaş, doğum yeri veya biyografik verilere dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, 2025 yılı casusluk soruşturmalarının kilit figürü olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunun ilgisini çekti.