Yaşar Üniversitesi Sanal Gerçeklik (VR) Laboratuvarı ekibi, üniversite öğrencilerinin katkısıyla afet bilincini güçlendirmeye yönelik yenilikçi bir teknoloji geliştirdi.

“Deprem Çantası Hazırlama Simülasyonu” adlı sanal gerçeklik uygulaması, kullanıcıların deprem öncesinde doğru hazırlık alışkanlıklarını kazanmasını hedefliyor.

Katılımcılar, VR gözlükleri aracılığıyla sanal bir evin salonunda dolaşarak deprem çantasına konulması gereken eşyaları buluyor, bilgi panelleriyle bu eşyaların önemini öğreniyor ve çantaya yerleştiriyor.

Bilgi ve deneyim bir arada

Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi VR Lab ekibi tarafından geliştirilen uygulama, klasik bilgilendirme yöntemlerinin ötesine geçerek, kullanıcıların öğrendiklerini “yaşayarak” öğrenmesini sağlıyor.

Her objenin üzerine gelindiğinde, o eşyanın deprem sonrası hangi durumda işe yarayacağına dair bilgilendirici paneller açılıyor.

Örneğin, düdüğün enkaz altında ses duyurmak için ne kadar kritik bir araç olduğu detaylı biçimde anlatılıyor.

Ayrıca uygulama, kullanıcıya “deprem çantasında bulunması gereken temel eşyalar listesi” sunarak eksiklerini fark etmesine yardımcı oluyor.

Afet refleksi kazandırıyor

Simülasyonun sonunda tüm eşyaları doğru şekilde toplayan kullanıcı, deprem çantasını nasıl hazırlaması gerektiğini adım adım öğrenmiş oluyor. Bu sayede kişi, yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmıyor, doğru refleksleri deneyim yoluyla geliştiriyor.

Proje, sanal gerçeklik teknolojisinin etkileşim gücünü eğitimle birleştirerek afet farkındalığını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Özellikle gençler ve öğrenciler arasında yaygınlaştırılması hedeflenen çalışma, gerçek bir depremi beklemeden güvenli ortamda doğru davranış biçimlerinin pekiştirilmesini sağlıyor.

Deneyimsel öğrenme ile kalıcı farkındalık

Uygulama, eğitimde son yıllarda sıkça kullanılan “deneyimsel öğrenme modeli” üzerine inşa edildi. Bu yöntem, bilgilerin yalnızca dinlenerek değil; uygulanarak, hatırlanarak ve yaşanarak öğrenilmesini temel alıyor.

Deneyimsel öğrenme modeli sayesinde edinilen bilgiler kalıcı hale gelirken, kriz anlarında otomatik reflekslerin gelişmesi de destekleniyor.

Teknoloji ile toplumsal bilinç birleşti

Yaşar Üniversitesi VR Laboratuvarı ekibi, projenin yalnızca bir eğitim aracı değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma aracı olduğunu vurguladı.

“Deprem Çantası Hazırlama Simülasyonu”, afet hazırlığı konusundaki bilgi eksikliğini azaltarak, bireylerin kriz anlarında bilinçli hareket etmesine katkı sağlamayı hedefliyor