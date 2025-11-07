Hurda teşviki ve ÖTV indirimi ile ilgili gündemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde Türkiye'de özellikle eski araç sahipleri yeni teşvik ve indirimler konusunu yakından takip ediyor. Milletvekilleri tarafından hazırlanan hurda teşviki ve ÖTV indirimi yasası için Meclis'te yoğun mesai harcanıyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği ve kanun teklifinin 2026 yılının ilk aylarında tamamlanarak Meclis’ten geçmesinin beklendiği belirtiliyor.

Kapsam genişlediğinde, 15 yaş ve üzeri araç sahiplerinin teşvikten yararlanması planlanıyor. Sürücüler eski araçlarını hurdaya ayırınca hem vergi indirimi hem de nakit destek gibi imkânlardan faydalanabilecek. Özellikle yerli otomobil markası TOGG için ek avantajlar gündemde. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla, TOGG modellerine özel teşvik ve kredi paketleri üzerinde çalışılıyor. Henüz netleşmemiş olsa da, bu adımların hem otomotivde yenilenmeye hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Hurda Teşviki Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni hurda teşviki yasası henüz Meclis’ten geçmedi. Resmi bir tarih açıklanmadı. 2025 yılı içinde düzenlemenin hayata geçmesi beklenmiyor, planlamalara göre teşvikin 2026’nın ilk aylarında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Kanun teklifi tüm detaylarıyla teknik ve mali açıdan şekillendiriliyor. Bu süreçte, vatandaş lehine net bir düzenleme hazırlanması için çalışmalar sürüyor.

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi Kimleri Kapsayacak?

Yasa teklifine göre, 15 yaş ve üzeri araç sahipleri teşvikten faydalanabilecek. Araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar, Türkiye’de üretilmiş sıfır araç alımında ÖTV indirimi hakkı kazanacak. Özellikle elektrikli ve hibrit modeller için teşvik oranlarının daha yüksek olabileceği konuşuluyor. Ayrıca, çok çocuklu aileler için “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile uzun vadeli ve düşük faizli kredi gibi ek avantajlar sunulacak. Bu programla yerli üretime olan talebin ve erişimin artması amaçlanıyor.

Hurda Teşviki Şartları Neler?

Teşvikten yararlanabilmek için, aracın ekonomik ömrünü tamamlamış olması, 15 ve üzeri yaşta olması gerekiyor. Araç sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı lisanslı geri dönüşüm merkezlerine başvuru yapacak. Hurdaya ayrılan araçların kayıttan düşülmesi ve noter onaylı teslimi şartlar arasında yer alıyor. Yeni alınacak aracın yerli üretim olması zorunlu. Özellikle ticari araç yenileyecekler için ek düzenlemeler ve uzun vadeli taahhütler isteniyor.

Hurda Teşviki Kapsamında Yerli Otomobil Avantajları

Yasa kapsamında, TOGG gibi Türkiye’de üretilmiş elektrikli araçlarda ek destekler gündeme gelecek. Bu hem sektöre canlılık kazandıracak hem de çevresel açıdan olumlu katkı yapacak. Teşvik ve indirim miktarları aracın türüne göre farklılık gösterecek. Başvuru yapanlar için süreç başlatıldığında tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

Hazırlanmakta olan yasa ve sunulan destek programı, milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan yenilenen bu teşviklerle otomotiv sektöründe önemli bir değişim bekleniyor.