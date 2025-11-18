Son Mühür- Sanat ve iş dünyasındaki çok yönlü kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir yoğun konser programıyla sevenleriyle buluşan Avşar, sahneye duyduğu özlemi ve enerjisini koruduğunu dile getirdi.

Medikal sektöründeki yatırımıyla dikkat çekti

Geçtiğimiz haftalarda bir medikal firmaya ortak olarak iş dünyasında yeni bir adım atan Avşar, bu yatırımın kendisini heyecanlandırdığını belirtti. Yeni girişimiyle birlikte farklı bir sektörde varlık göstermeye başlayan sanatçı, iş temposunun sıkı olmasına rağmen sahne çalışmalarını aksatmadı.

Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu

Hafta sonu KKTC’de bir otelde sahne alan Avşar, repertuvarı ve enerjisiyle dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Konser öncesi yaptığı kısa açıklamada, sahnenin kendisi için hâlâ çok özel bir yerde durduğunu ifade etti.

“Oyunculuğu özledim”

Uzun süredir dizi ve film projelerinden uzak duran ünlü sanatçı, yeniden setlere dönüp dönmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. Hürriyet’te yer alan bilgilere göre Avşar, kendisine gelen yeni bir dizi teklifini doğrulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Hikayeyi ve oyuncuları çok beğendim. Büyük ihtimalle olacak. Oyunculuğu çok özledim.”