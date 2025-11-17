Son Mühür- YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Alper Rende, son olarak Dubai’den yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Fenomen, Türkiye’de vergiler nedeniyle yüksek fiyatlara satılan teknolojik ürünler için Dubai’de telefon aradığını söyledi.

“Türkiye’de 90 binlik telefona 180 bin lira vermek istemiyorum”

Rende, paylaşımında Türkiye’deki telefon fiyatlarını eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“2 gündür telefon bulmaya çalışıyorum. Türkiye'de normalde 90 bin liralık cihaza 180 bin lira vermek istemiyorum. Bu vergiyi ödemek istemediğim için buradan alacağım. Ama burada da bulamıyorum. Ama yemin ettim yani benden o vergiyi alamayacaksınız. Ne oluyorsa olsun.”

Paylaşımını kısa sürede sildi

Fenomenin bu sözleri sosyal medyada çok konuşulurken, Alper Rende’nin paylaşımı kısa süre içinde sildiği görüldü. Ancak video ve ekran görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla dolaşıma sokuldu.