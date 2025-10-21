Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar yarışında Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik muhalefetiyle dikkati çeken Barış Yarkadaş siyasi tarihin geçmişinde kalmış bir kare fotoğrafla bugünkü siyaseti değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir arada olduğu bir fotoğrafı paylaşan Yarkadaş,

''Hayat ne garip...

Ekrem İmamoğlu, ANAP’tan AK Parti’ye geçmeye uğraşırken referansı hemşehrisi eski Bakan Faruk Özak’tı. İmamoğlu, AK Parti’de siyaset yapabilmek için Erdoğan’la görüşmeye çalışıyordu. Hatta o dönem AK Parti’ye 7 bin dolar da bağış yaptı.



AK Parti kabul etmeyince CHP'ye geldi...



AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adaylığı talebi kabul görmeyince CHP’ye geldi. Bugün ise cezaevinde. İmamoğlu, disiplin süreciyle CHP’den ihraç edilecekken araya İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin girdi ve süreci durdurdu. Kılıçdaroğlu da onu zirveye taşıdı.

Şimdi aynı İmamoğlu, o gün görüşmeye çalıştığı Erdoğan’ın rakibi olduğunu söylüyor ancak hakkındaki iddialar çok ağır.

Bakalım daha nelere şahit olacağız. '' mesajı verdi.