Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan ‘Wang Fuk Court’ isimli 8 apartmanlı sitede dün meydana gelen yangın büyük bir felakete dönüştü. Yetkililer, yangında yaşamını yitirenlerin sayısının biri itfaiyeci olmak üzere 65’e ulaştığını açıkladı.

70 yaralı hastanelerde tedavi altında

Olay sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 70 kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Yaralılar arasında 10 itfaiye görevlisinin bulunduğu belirtilirken, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu aktarıldı.

280 kişiye ulaşılamıyor

Yangının ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, sitede yaşayan yaklaşık 280 kişiden henüz haber alınamadığını duyurdu.

İtfaiye ekiplerinin tüm bloklarda alevleri kontrol altına aldığı, ancak bina içinde mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yenileme çalışmaları mercek altında: 3 gözaltı

Yangınla ilgili soruşturma derinleşirken güvenlik güçleri, sitedeki yenileme faaliyetlerini yürüten inşaat firmasından iki yönetici ile bir danışman mühendisi “taksirle adam öldürme” şüphesiyle gözaltına aldı.

Yetkililer, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitede süren tadilatın yangının etkisini artırmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bambu iskeleler ve köpük paneller alevleri büyüttü

Ön araştırmalara göre yangının kısa sürede büyümesinde, tadilat için bina cephelerine kurulan bambu iskelelerin ve pencereleri kaplayan plastik köpük malzemelerin büyük rol oynadığı belirtildi. Bu malzemelerin yangını hızla üst katlara taşıdığı ifade edildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Olayın çıkış nedeni henüz netleşmezken, uzman ekiplerin geniş çaplı incelemeleri sürüyor. Soruşturmanın, tadilat malzemeleri, elektrik tesisatı ve bina içi güvenlik eksiklikleri dahil birçok başlıkta devam ettiği öğrenildi.