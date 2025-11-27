Son Mühür- Rus Soyuz MS-28 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru fırlatıldı. Fırlatmanın canlı yayınında, araçta iki Rus kozmonot ve bir NASA astronotu olduğu öğrenildi.

22 Ekim tarihinde trenle fırlatılacağı Baykonur'a getirilen Soyuz 2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden havalandı.

Mürettebatta, ikinci uzay uçuşunu yapan Rus komutan Sergei Kud-Sverchkov, aynı zamanda Rus kozmonot Sergei Mikayev ve ilk kez uzaya giden NASA astronotu Christopher Williams da vardı.

Kalkışın ardından Soyuz'un, önümüzdeki Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu Rassvet modülüyle otomatik kenetlenme gerçekleştirmeden önce Dünya'nın etrafında iki tur atması planlanıyordu.



Sekiz aylık görev için...



Kenetlenmenin ardından mürettebat, önümüzdeki sekiz ayı geçirecekleri ISS'ye girecek. Dünya'ya dönüşlerinin ise şu anda Temmuz 2026 sonu olması planlanıyor.

ISS'de görev yapan NASA astronotu Jonny Kim, Roscosmos kozmonotları Sergey Ryzhikov, Aleksei Zubritsky yeni gelen arkadaşlarını karşılayan isimler olacak.

