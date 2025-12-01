Son Mühür - Hong Kong’da en az 146 kişinin yaşamını yitirdiği, 200 kişinin hâlâ kayıp olduğu yangın faciasında bir “ihmaller zinciri” ortaya çıktı. Site sakinleri, yangın alarmları ve söndürme sistemlerinin çalışmadığını defalarca bildirmişti. Hong Kong’daki bu trajedi adeta önceden sinyal vermiş gibiydi.

Yüzden fazla kişi yanarak yaşamını yitirdi. Ortaya çıkan ihmaller zinciri, felaketin adeta “önceden geliyorum” dediğini gösterdi. Hong Kong’daki yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ancak en büyük şüpheli binanın dış cephesindeki bambu iskeleler. İşçilerin çalışırken sigara içtiğine dair görüntüler yangının sebebi olarak gösteriliyor. Binanın dış cephesindeki yeşil koruyucu ağ da alevlerin hızla yayılmasına yol açtı. Ayrıca, site sakinlerinin yangın riski konusunda yetkilileri uyardığı, ancak gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi.

İhmal iddiaları gündemde