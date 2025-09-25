Son Mühür - Bu sezon Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun takımlarımızı temsil ediyor. Alınacak her puan, UEFA ülke sıralaması açısından büyük önem taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 yenilirken, Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu yenilgilerin ardından dikkatler UEFA ülke puanı sıralamasına yöneldi.

Sıralama güncellendi

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb karşısında mağlup olduğu gece Avrupa Ligi'nde başka karşılaşmalar da gerçekleşti. Türkiye'nin UEFA ülke puanı ise 43 bin 600 puanda sabit kaldı. UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel durum ise şöyle: 1. İngiltere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.860

7- Portekiz - 58 bin 266

8- Belçika - 55 bin 750

9- TÜRKİYE - 43 BİN 600

10- Çekya - 40 bin 500

11- Yunanistan - 37 bin 912

12- Norveç - 36 bin 987

13- Danimarka - 35 bin 981

14- Polonya - 35 bin 875