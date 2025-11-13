Kentte iki araçtan yapılan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi çaldığı eşyaları kargoya vermek üzereyken yakaladı.

İki gün arayla araçlardan eşyalar çalındı

Çanakkale’de 8 ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, B.C. ve F.A.D.’ye ait iki aracın camları kırılarak içlerinden 2 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar çantası ve bir cüzdan çalındı. Cüzdanın içinde bulunan 3 bin TL de kayboldu.

Polis şüpheliyi kısa sürede belirledi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylarla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede hırsızlık olaylarının faili olarak L.B. belirlendi.

Eşyaları kargoya vermeye çalışırken yakalandı

Polis ekipleri, şüpheli L.B.’yi çaldığı eşyaları kargo şubesinden göndermeye çalıştığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım’da adliyeye sevk edildi.

45 ayrı hırsızlık suçu kaydı ortaya çıktı

Mahkemeye çıkarılan L.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan sorgulamada şüphelinin daha önce de 45 ayrı hırsızlık olayından sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.