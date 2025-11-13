Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı kapsamlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Nitelikli yağma operasyonu

‘Nitelikli yağma’ suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 18 adet sentetik hap, suçtan elde edildiği belirtilen bir motosiklet ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerine müdahale

Kaçak tütün ve makaron kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 3 depo ve 2 araçta yapılan aramalarda; 1 milyon 175 bin 400 boş makaron, 4 bin 994 bandrollü paket tütün, 40 kilogram kıyılmış açık tütün ve 2 bin 800 dolu makaron bulundu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

‘Nitelikli yağma’ ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan toplam 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.