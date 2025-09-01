Kalp ritim bozukluğu nedeniyle canlı yayında baygınlık geçiren Burcu Binici'nin sağlık durumu merak konusu oldu. Burcu Binici kimdir ve ne oldu? Doğuştan kalp ritim bozukluğu problemi olan Burcu Binici'nin kameraya yansıyan son durumu endişe yarattı.

Burcu Binici son sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyadan açıklama yapan Burcu Binici, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.

Burcu Binici kimdir?

Burcu Binici, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan bir oyuncu. Dansçı kökenli olan Binici, kariyerine Anadolu Ateşi ile başladı ve 2007 yılında Meral Okay’ın teklifiyle oyunculuğa adım attı. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak adından söz ettiren oyuncu, hem dramatik hem de komedi türlerinde gösterdiği performanslarla dikkat çekiyor. Özellikle “Dürüye’nin Güğümleri” ve “Ben Bu Cihana Sığmazam” gibi yapımlardaki rolleriyle biliniyor.

Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum’da doğdu. Aslen Rize Hemşinli olan Binici, babasının Devlet Su İşleri’nde memur olması nedeniyle çocukluğunu Aydın’da geçirdi. İlkokulu Ekrem Çiftçi İlkokulu’nda, liseyi ise Aydın Lisesi’nde tamamladı. Beş yaşından itibaren dansa ilgi duydu ve şan eğitimi aldı. Ayrıca asma davul ve nagara çalıyor. Liseden sonra babasının Erzurum’a tayini nedeniyle bir süre Akbank’ın Erzurum Merkez Şubesi’nde çalıştı. Oyunculuk öncesi ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi farklı işlerde bulundu.

Oyunculuk kariyeri

Burcu Binici’nin oyunculuk serüveni, Anadolu Ateşi dans topluluğunda bir hoca tarafından keşfedilmesiyle başladı. Bir yıl boyunca Anadolu Ateşi’nde dans etti. 2007’de senarist Meral Okay ile tanıştı ve Okay’ın teklifiyle “Bir Bulut Olsam” dizisinde Gülengül karakterini oynayarak ilk rolünü aldı. Ardından “Dürüye’nin Güğümleri” (2010), “Sensiz Yaşayamam” (2010), “Söz” (2017-2019), “Kuzey Yıldızı” (2020) ve “Ben Bu Cihana Sığmazam” (2022) gibi dizilerde rol aldı. Sinema filmlerinde de yer alan Binici, “Yalan Dolan” (2019) ve “Erzurumlu Mümessil” (2021) gibi yapımlarda oynadı. Çeşitli türlerdeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Özel hayatı ve diğer detaylar

Burcu Binici, özel hayatında iki evlilik yaşadı. 2011’de yönetmen Eray Koçak ile evlendi, ancak bu evlilik iki ay sürdü ve 2012’de boşanmayla sonuçlandı. 2022’de rap sanatçısı Tankurt Manas ile evlendi, ancak bu evlilik de 2023’te sona erdi. 1.74 metre boyunda ve 57 kilo olan Binici, balık burcu. Sosyal medyada @burcubinicii kullanıcı adıyla aktif olan oyuncu, spor yapmayı seviyor ve hayranlarıyla sıkça iletişim kuruyor. 2020’de verdiği bir röportajda, sıcakkanlı ama yeni tanıştığı insanlara mesafeli olduğunu belirtti ve her rolü oynayabileceğini vurguladı. Binici, kariyerinde çizdiği yoldan sapmadan yeni projelerde yer almayı hedefliyor.