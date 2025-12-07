Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılık güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Savuran Projesi kapsamında yeni bir otonom hava güvenlik sistemi geliştirildiğini duyurdu. Sistem, hem kuş sürüleri hem de son dönemde artan FPV dron tehditlerine karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturacak.

“Kuş ve dron kaynaklı riskler etkili şekilde önlenecek”

Yazılı açıklamasında projeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sistemin; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek mimari altında birleştiren yerli bir hava güvenlik altyapısı olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Bu sistem, hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü FPV dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek.” dedi.

İki farklı dron platformu geliştirilecek

Proje kapsamında iki ayrı dron sistemi tasarlanıyor:

Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu

Kuş sürülerini pist ve yaklaşma koridorlarından güvenli şekilde uzaklaştıracak.

Ultrasonik ve yüksek frekanslı caydırıcı sistemler taşıyacak.

Tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak.

Uzun süre havada kalabilecek şekilde tasarlanacak.

FPV Dron Önleme Dronu

Yüksek hız kapasitesine sahip olacak.

Etkili fiziksel ve elektronik müdahale yöntemleri kullanacak.

Otonom görev yürütme yeteneğine sahip olacak.

Gerekli durumlarda güvenli alanda kendini imha edebilecek.

“Eve dönüş” ve güvenli iniş modları bulunacak.

Sistem 7/24 çalışacak, yapay zekâ ile tehdit belirleyecek

Savuran Projesi’nin hava güvenlik sistemi; radar, termal ve optik kameralar, RF sensörleri gibi çoklu kaynaklardan alınan verileri birleştiren sensör füzyon teknolojisi ile aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilecek.

Yapay zekâ destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde FPV dronların analizi gerçekleştirilecek; kritik durumlarda sistem otomatik uyarı verecek. Müdahale ise insan onaylı ya da tamamen otonom modda yapılabilecek.

Kritik tesisler de sistemle korunacak

Bakan Uraloğlu, Savuran Projesi’nin yalnızca sivil havalimanları için değil, aynı zamanda kritik tesislerin korunması için de önemli bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye, proje ile hava güvenliği alanında yerli ve yüksek teknolojiye sahip stratejik bir altyapı kazanmış olacak.