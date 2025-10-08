Son Mühür - Yerel yetkililer, Hindistan’ın Bilaspur bölgesinde yokuşlu bir dağ yolunda seyreden otobüsün üzerine gece saatlerinde büyük bir toprak kütlesinin kaydığını açıkladı. Araçta 20-25 yolcunun bulunduğu belirtildi. Polis, ölenler arasında dokuz erkek, dört kadın ve iki çocuğun yer aldığını bildirdi.

Üç yaralı çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Diğer yolcular için arama-kurtarma çalışmaları hem ağır makineler hem de el gücüyle sürdürülüyor. Paylaşılan görüntülerde otobüsün enkaz haline gelmiş gövdesi ve çamurla kaplanmış eşyalar dikkat çekti.

İklim değişikliği konusu yeniden gündeme geldi