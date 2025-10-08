Son Mühür - Yerel yetkililer, Hindistan’ın Bilaspur bölgesinde yokuşlu bir dağ yolunda seyreden otobüsün üzerine gece saatlerinde büyük bir toprak kütlesinin kaydığını açıkladı. Araçta 20-25 yolcunun bulunduğu belirtildi. Polis, ölenler arasında dokuz erkek, dört kadın ve iki çocuğun yer aldığını bildirdi.
Heyelan kabusu
Üç yaralı çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Diğer yolcular için arama-kurtarma çalışmaları hem ağır makineler hem de el gücüyle sürdürülüyor. Paylaşılan görüntülerde otobüsün enkaz haline gelmiş gövdesi ve çamurla kaplanmış eşyalar dikkat çekti.
İklim değişikliği konusu yeniden gündeme geldi
Yetkililer, pazartesiden bu yana aralıksız devam eden yağışların dağ yamaçlarını zayıflattığını açıkladı. Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Güney Asya’daki muson yağmurlarını daha düzensiz ve şiddetli hâle getirdiğini belirtiyor. Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Modi ayrıca kurtarma ekiplerine destek mesajı gönderdi.