Hilal Köroğlu, Genç İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak tanınan bir isim olarak Düzce'de yaşadı. Uzun yıllar boyunca yardım çalışmalarıyla bilinen Köroğlu'nun vefatı, sivil toplum camiasında üzüntü yarattı. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın gençlik kollarında aktif rol aldı ve iyilik faaliyetlerinde yer aldı. Vefatı, ailesi ve sevenleri için büyük kayıp olarak nitelendi. Cenaze töreni, Düzce'de düzenlendi ve defin işlemleri tamamlandı. Köroğlu'nun genç yaşta ayrılması, gönüllü ağında yankı buldu.

Hilal Köroğlu kimdir?

Hilal Köroğlu, Düzce'de ikamet eden bir Genç İHH gönüllüsüydü. Vakfın Düzce şubesinde uzun yıllar görev yaptı ve yardım kampanyalarında ön saflarda yer aldı. Fedakârlığı ve özverisiyle tanındı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Köroğlu'nu ekibinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımladı. Gönüllü çalışmaları sırasında mazlumlara destek sağladı ve yerel etkinliklerde rol aldı. Köroğlu'nun hayatı, iyilik odaklı bir yapıya sahipti. Ailesi ve çevresi, onun yardımlaşma ruhunu örnek gösterdi.

Neden öldü

Hilal Köroğlu'nun vefat nedeni, resmi açıklamalarda belirtilmedi. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, İHH camiasında derin üzüntü yarattı. Vakıf yetkilileri, Köroğlu'nun ani ayrılışını duyurdu ve rahmet dileklerini iletti. Detaylar, aile mahremiyeti nedeniyle paylaşılmadı. Vefat haberi, 5 Eylül'de yayıldı ve sevenleri tarafından anıldı. Köroğlu'nun ölümü, gönüllü faaliyetlerine gölge düşürdü.

Cenazesi nerede defnedildi

Hilal Köroğlu'nun cenazesi, 6 Eylül Cumartesi günü öğle namazından sonra Düzce Şehitlik Camii'nde kılındı. Namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören, aile ve İHH gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti. Vakıf, taziye mesajlarında Köroğlu'nun mirasını sürdüreceklerini belirtti. Defin işlemi, dini usullere göre yapıldı ve sevenleri tarafından uğurlandı.