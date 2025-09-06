Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Karapınar, atış poligonunda meydana gelen kaza sonucu şehit düştü. Olay, 5 Eylül'de Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'ndeki İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonu'nda yaşandı. Ağır makineli silahın arızasını giderirken silahın kazara ateş almasıyla yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayı duyurarak başsağlığı mesajı yayımladı. Şehit polis memurunun cenazesi için Mersin'de tören düzenlendi ve naaşı memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Karapınar'ın babası Ali Karapınar da 2018'de görevdeyken şehit olmuştu. Bu durum, baba oğul iki polisin aynı şehitlikte yan yana defnedilmesine yol açtı. Emniyet teşkilatı ve aile, acıyı paylaştı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve kaza nedenleri incelendi.

Mustafa Karapınar kimdir?

Mustafa Karapınar, 28 yaşındaydı ve Kahramanmaraş doğumluydu. Polis memuru olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Babası Ali Karapınar gibi özel harekât polisiydi. 2018'de babasının cenazesinde tabutu omuzlayan Mustafa Karapınar, meslektaşlarının arasında yer almıştı. Kariyeri boyunca eğitim ve operasyonel faaliyetlerde bulundu. Memleketi Kahramanmaraş Şeyhadil Şehitliği'nde babasının yanına defnedildi. Evli olup olmadığına dair bilgi yoktu. Emniyet teşkilatında genç yaşta görev yapan Karapınar, ailesinin gururu olarak biliniyordu. Şehit düştükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Karapınar'ın hayatı, babasının izinden giderek şekillendi ve özel harekât biriminde aktif rol aldı.

Nasıl şehit oldu?

Olay, 5 Eylül'de Mersin'in Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'ndeki İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonu'nda gerçekleşti. Atış eğitimi sırasında ağır makineli silah arızalandı. Mustafa Karapınar, arızayı gidermek için müdahale ederken silah kazara ateş aldı. Bu sırada ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve Karapınar'ı Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede doktorlar tüm çabalarına rağmen hastayı kurtaramadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." Olayın ardından savcılık soruşturma başlattı ve kaza raporu hazırlandı.

Baba oğul şehitler

Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar, 49 yaşındayken 16 Ekim 2018'de Mersin'in Aydıncık ilçesinde şehit oldu. Özel harekât polisi olan Ali Karapınar, jandarma ekipleriyle arama tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Mustafa, babasının cenazesinde tabutu omuzladı. Yedi yıl sonra Mustafa Karapınar da benzer bir kaderle karşılaştı. Cenazesi, 6 Eylül'de Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı. Naaş, Kahramanmaraş Şeyhadil Şehitliği'ne getirildi ve babasının kabri yanına defnedildi. Bu durum, emniyet camiasında üzüntü yarattı. Aile, iki şehidi de aynı yerde toprağa verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle görüşerek destek oldu. Emniyet teşkilatı, baba oğul şehitleri anma törenlerinde onurlandırdı.