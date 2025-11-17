Yapılan ilk incelemeye göre, Hikmet Sönmez’in ayağındaki varis kaynaklı kanama nedeniyle fenalaşıp evde dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Sönmez’in ani kaybı, başta ailesi olmak üzere çevresindeki pek çok kişiyi derinden etkiledi. Cenazesinin Zonguldak Asri Mezarlığı’na defnedilmesi planlandı.

Sönmez’in ölümü yalnızca yakınlarını değil, Bartın’ın yerel basın mensupları ve sevenleri tarafından da yasla karşılandı. Uzun gazetecilik kariyeri boyunca hem mesleki duruşu hem de toplumsal katkılarıyla bilinen Sönmez, Bartın basınında iz bırakan önemli isimlerden biri olarak anılıyor.

Olayın Detayları

Bartın’da yaşanan bu üzücü olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. Kentin köklü gazetelerinden Barış Gazetesi’nin sahibi olan Hikmet Sönmez’in evinde ölü bulunması, özellikle yerel basın camiasında şok etkisi yarattı. Vefatın nedeni olarak sağlık sorunları sonucu yaşanan düşme ve varis kanaması öne çıktı.

Hikmet Sönmez Kimdir?

Hikmet Sönmez, Bartın ve Zonguldak bölgesinde uzun yıllar gazetecilik yaptı ve Bartın Barış Gazetesi’nin sahibi olarak yerel basında bilinirliğini artırdı. Sönmez, toplumsal olayları yakından takip edip, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aktif rol aldı. Aynı zamanda mesleğe yeni adım atan genç gazetecilere de örnek oldu.

Hikmet Sönmez’in kaybı, Bartın’da yerel basın alanında önemli bir boşluk bıraktı. Sönmez’in gazetecilikte gösterdiği titizlik ve sorumluluk bilinci, önümüzdeki dönemde Bartın’daki genç gazetecilere ilham verecek. Yerel basının güçlenmesi sürecinde, Sönmez’in toplumsal duyarlılığı ve tarafsız haberciliği, bölgedeki haber anlayışının şekillenmesine katkı sağlayacak