Berivan Kutlu, Kürt siyasi hareketi içinde uzun yıllar aktif olan bir isim olarak tanındı. Özellikle yerel yönetimlerde ve kadın örgütlerinde görev alarak dikkat çekti. Vefat haberi hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Siyasi kimliğiyle öne çıkan Kutlu, çeşitli belediyelerde eş başkanlık yaptı. Özellikle kadınların siyasetteki varlığını artırmak için çaba gösterdi. Ölümü, kadın hareketinin yanı sıra yerel yönetim çalışmaları açısından da önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

Berivan Kutlu’nun yaşamını yitirdiği haberi, başta Şırnak olmak üzere birçok şehirde üzüntüyle karşılandı. Kutlu’nun son olarak Adana Balcalı Hastanesi’nde tedavi altında olduğu biliniyordu. Siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları taziye mesajları yayımladı. Kutlu’nun cenazesinin ailesi tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesine götürülerek defnedileceği duyuruldu.

Perivan Kutlu Kimdir?

1981 yılında Şırnak’ın Navyan köyünde doğan Berivan Kutlu, siyasi hayatına 2002’de HADEP ile başladı. 2014 yılında Kumçatı Belediyesi’nde eş başkan olarak göreve seçildi, daha sonra görevden alındı ve yerine kayyım atandı. 2019’da ise Cizre Belediyesi’ne eş başkanlık yaptı. Görevden uzaklaştırılmasının ardından DEM Parti’de aktif rol aldı. Aynı zamanda Tevgera Jinen Azad (TJA) hareketinde kadınların hak ve özgürlükleri için mücadele etti.

Toplumsal ve Siyasi Yansımalar

Berivan Kutlu’nun vefatı, yerel demokrasi tartışmalarında ve kadın hareketine dair değerlendirmelerde tekrar gündeme geldi. Siyasi partiler ve hak örgütleri, Kutlu’nun özellikle kadınların temsilini artırmaya yönelik çabalarını öne çıkardı. Vefatıyla birlikte yerel siyasette kadınların rolü ve Kürt siyasi hareketindeki temsiliyet tekrar tartışılmaya başlandı. Kutlu’nun siyasi geçmişi ve verdiği mücadele, bölge halkı ve destekçisi olan taban için uzun süre hafızalarda kalacak bir iz bıraktı.