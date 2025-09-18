Son Mühür - CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın aynı isimli Youtube kanalına konuk olarak katıldı.

Gündemi sarsacak 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması

CHP'nin İstanbul il Başkanlığı ve genel kurultayıyla ilgili 'mutlak butlan' davasını değerlendiren eski Genel Başkan Çetin çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı, Çetin 3 eski genel başkan ile bir bildiri yayınladıklarını ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmediğini söyledi. Çetin bunu, Kılıçdaroğlu'na kabul ettirilmediğini sözlerine ekledi.

Hikmet Çetin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Üç eski genel başkan, Özgür Özel etrafında birlik olalım diye bildiri yayınladık. Kemal Bey bunu kabul etmedi. Kaderini ona bağlamış insanlar var, onlar kabul ettirmedi.”

''Kılıçdaroğlu mutlak butlan için çok çalışıyor''

Geçtiğimiz günlerde de aynı konuyla ilgili bir açıklama yapan Hikmet Çetin, yine Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli bir iddiayı ortaya atmıştı. 'Mutlak butlan' kararı çıkması için Kılıçdaroğlu'nun çok çalıştığını ve üst düzey isimlerle irtibata geçtiğini söyleyen Çetin, "Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız (Kemal Kılıçdaroğlu) bu konuda çok çalışıyor. Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum'' şeklinde bir açıklama yapmıştı.