Son Mühür- Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Başkan Hasan Mutlu, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

Miting için bu haftaki adresi Bayrampaşa olarak seçen CHP lideri Özgür Özel, Hasan Mutlu'nun Cumhur İttifakı'na geçmesi için kendisine baskı yapıldığını, kabul etmeyince de gözaltına alındığını öne sürdü.

Özel, Hasan Mutlu dedi ki ‘Genel Başkanım bundan üç hafta önce bir sefer, iki hafta önce bir sefer, en son bu perşembe akşamı bir…’ Yani cumartesi gözaltına alınacak. Perşembe gecesi bir, cuma sabahı bir; toplamda dört kez. ‘Cumhur İttifakı’na geçersen operasyonu durdururuz. Yoksa seni içeri alacağız, dediler. Buradan perşembe akşamı beni Milliyetçi Hareket Partisi’nin İstanbul il yöneticisi aradı. Eğer geçersen operasyonu durdurabiliriz, dedi. Olmayacağını söyledim.'' dediğini duyurdu.

Babası ve oğlu MHP'den ihraç edildi...



MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de seslenen Özgür Özel, MHP Bayrampaşa İlçe yöneticisi olan Yasin Sönmez ve Emin Sönmez'in de tutuklandığına dikkat çekti. Baba ve oğul Sönmez'in MHP'den ihraç edildiğini belirten Özel,

''Buradan Sayın Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum. Emin Sönmez, Sayın Bahçeli’nin iyi tanıdığı biriymiş, zaman zaman Sayın Bahçeli ile görüşürmüş. Birden içeri atılmışlar ama Emin Sönmez’in ifadesi şu: ‘Bana Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya 1 milyon lira verdim de, bu kâğıdı imzala, işine gücüne devam et, dediler. Allah’tan korkarım. İftira atmam, Allah’tan korkarım, dedim. Beni yaka paça, oğlumu da beni de içeri koydular’ diyor. Sayın Bahçeli’den rica ediyorum. Sayın Bahçeli lütfen bir milletvekilinizi yarın düne kadar MHP’li kadim dostunuz Emin Sönmez‘e, yöneticiniz Yasin Sönmez’e yollayın.'' çağrısında bulunmuştu.



MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yalanlama...



MHP İstanbul İl Başkanı Selim Sertel, Özgür Özel'in gündeme getirdiği iddialara yönelik olarak açıklama yayınladı.

''CHP Genel Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamalarda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden dile getirilen iddialar, tamamen gerçek dışı ve asılsızdır.'' denilen açıklamada,

''Hiçbir somut delile dayanmayan bu ithamlar, siyaseti dedikoduya ve iftiraya indirgeyen bir anlayışın tezahürüdür. Hiçbir dava arkadaşımız Bayrampaşa Belediye Başkanını Cumhur İttifakı’na davet etmemiştir yalan dolan iftirayı bırak Özgür…!'' çağrısında bulunuldu.

