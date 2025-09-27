Son Mühür - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı’nın Spor Masası programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, Türk basketbol tarihinde son dakikaları en iyi oynayabilecek beş ismi sıralaması istendiğinde, “Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve her ne kadar kendisini sevmesem de İbrahim Kutluay” cevabını verdi. Kutluay hakkında, "Kendisini sevmesem de Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir" diyen Türkoğlu, "Sonuçta bir sporculuk kariyeri var. Saygı duymak gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

EuroBasket 2013’te Slovenya’da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan A Milli Basketbol Takımı’nı en sert şekilde eleştiren isimlerden biri İbrahim Kutluay olmuştu. Kutluay’ın ağır ifadelerinin ardından, Hidayet Türkoğlu eski milli takım arkadaşına “Özür dilemeli” çağrısında bulunmuştu. Kutluay ise bu eleştirilere, "Amacım maçları izleyip kahrolan insanlara bunun nedenini anlatmaktı. Açıklamalarım sonrası kırılan varsa yapacak pek bir şey olmadığını düşünüyorum. Basketbol kişisel bir oyun değildir, eleştirileri tüm takım kendi üstüne almalıydı” sözleriyle yanıt vermişti.