Son Mühür- Uzun bir sakatlığın ardından parkelere geri dönen Nicolo Jokic'in de yer aldığı Denver evinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı ağırladı.

Oklahoma'nın 111-121'lik skorla kazandığı karşılaşmada geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous Alexander 34 sayı, 5 ribaund, 13 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maça damga vuran isim oldu.



Denver'da Nicolo Jokic karşılaşmayı 16 sayı, 7 ribaund, 8 asist, 1 top çalmayla, Peyton Watson 29 sayı, 5 ribaund, 6 asistle oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.



Doncic ve James'a geçit yok...



Gecenin sonucu heyecanla beklenen karşılaşmaları arasında yer alan karşılaşmada New Yok Knicks evinde Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

Jalen Brunson'un 12 sayı, 13 asist, 7 ribaundla oynadığı gecede gülen taraf 112-100'lük skorla Knicks oldu.



Konuk Lakers'da Luka Doncic 30 sayı, 15 ribaund, 8 asist, LeBron James ise 22 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları...



Denver- Oklahoma: 111-121

Trail Blazers-Cavaliers: 111-130

Suns- Clippers: 93-117

Pistons-Nets: 130-77

Knikcs- Lakers: 112-100

Spurs-Magic: 112-103