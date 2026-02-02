Son Mühür - Galatasaray’ın Kayserispor’u 4-0 yendiği maçın ardından A Spor canlı yayınına katılan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tüzemen’in sözleri, Lionel Messi’nin Galatasaray’a transfer olabileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla...

Levent Tüzemen, kulüp içinden edindiği bilgilere dayandırdığı açıklamasında Lionel Messi’nin Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanmak için Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığını dile getirdi. Tüzemen, Arjantinli yıldızın yalnızca İstanbul’da forma giymesi şartıyla sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığını söyledi.

Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan Tüzemen şunları söyledi:

"Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Messi, Amerikan Ligi'nde oynamanın temposunun kendisine ağır geldiğini ve Dünya Kupası'na sakat gitmek istemediğini söylüyor. Al Hilal teklif yaptı, kabul etmedi. Messi gelse 1 milyon kişi havalimanına gider. Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. Deplasmana gitmemek şartıyla 12 maç"

Messi için özel proje...

İddialara göre söz konusu planın 4 aylık özel bir proje olarak kurgulandığı ifade edildi. Galatasaray’ın Türkiye Kupası finaline yükselmesi durumunda, bu karşılaşmanın Lionel Messi için öngörülen 12 maçlık programın içinde yer alabileceği aktarıldı.