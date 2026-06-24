Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen, geçtiğimiz haftalardan bu yana ücretli öğretmenlerin Ankara’da gerçekleştirdikleri eylemleri ve açlık grevlerini Son Mühür’e değerlendirerek, Türkiye’de artık atanamayan değil ‘atanmayan’ öğretmen sorunu olduğunu vurguladı.

Özgür Şen: Artık ‘atanmayan’ öğretmen sorunu var

Ankara’da öğretmenlerin haklarını aradıklarının altını çizen ve taban maaş uygulamasının kaldırılmasının çok yanlış bir karar olduğunu aktaran Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen, “Öğretmenlerin talepleri çok büyük şeyler değil. Orada sadece haklarını arıyorlar. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş uygulaması vardı.

Bu uygulama ortadan kaldırıldı ve bu öğretmenler şimdi çok düşük ücretlerle zor koşullarda çalışıyorlar. Hatta bazıları asgari ücretin altında bile ücret alıyorlar. AK Parti iktidara geldiğinde 60 bin atanmayan öğretmen vardı geçtiğimiz 24 yılda bu rakam 1 milyona ulaştı. Dolayısıyla artık atanamayan öğretmen sorunu yok, atanmayan öğretmen sorunu var.

Açlık grevinin onuncu günündüler ve sonuna kadar gidecekler. Bunun yanında birde mülakat mağduru öğretmenlerimiz var. İstanbul’da aynı puan verilirken, diğer kentlerde ahbap çavuş ilişkisiyle fazla puan alanlar oldu ve bunun neticesinde ciddi bir mağduriyet ortaya çıktı bunun gibi nedenlerden kaynaklı arkadaşlarımız mücadele ediyor” dedi.

“Öğretmenler haklarını aradıkları için şiddete maruz kalıyorlar”

Öte yandan, özel sektör öğretmenlerinin haklarını aradıkları için orantısız şiddete maruz kaldıklarının altını çizen Başkan Şen, konuyu gündemde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Toplumda yapılan eylemlerin bir karşılığı tam olarak olmuyor diye düşünüyorum. Burada öğretmenler haklarını aradıkları için şiddete maruz kalıyorlar. Ancak toplumda maalesef ki bunun karşılığını şu anda alamıyorlar. Bizler de bu konuyu gündemde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz”