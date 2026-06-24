Son Mühür/ Emine Kulak- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nca haksız rekabet suçlamasıyla Martı TAG hizmetine karşı açılan dava bugün Çağlayan’daki İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce görüldü.

Mahkeme söz konusu hizmetin haksız rekabet oluşturduğuna hükmederek TAG ve TAG sürücü sisteminin internet sitesi, mobil uygulama ve tüm dijital platformlarda sunulmasının durdurulmasına karar verdi.

Diğer yandan mahkeme, Martı Motosiklet ve Martı Scooter hizmetlerine yönelik haksız rekabet iddialarının ispatlanmadığını belirterek bu talepleri reddetti.

“İzmir olarak 7 otobüs davaya gittik”

Görülen davanın sonucuna ilişkin değerlendirme yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, “İstanbul’da kalabalık vardı. İzmir olarak 7 otobüs gittik. Tshirtler bastırdık. Bir algı operasyonu yaptık. Bu etkinliğimiz manevi anlamda etkili oldu. Bu duruşmanın açılması bile hayatın olağan akışına aykırıydı” dedi.

“Karşı taraf topu orta sahada çevirmeye çalıştı”

Davalı Martı TAG temsilcilerin davayı uzatmaya çalıştıklarını söyleyen Özkan, “Karşı taraf topu orta sahada çevirmeye çalıştı. Odanın her üyesi taksici değil dediler. Davayı uzatmaya çalıştılar. Hakim ise, “Bilirkişi raporları geldi, ekstraya ihtiyaç yok ara kararı açıklıyorum” dedi. Kararın yazılması 15 gün sürüyor. İcra başlayacak. Uygulama kapatılacak. İstinaf hakları var, ama istinaf için gerekçe kalmadı. 3 senedir yapılabilecek her şeyi denediler. Artık deneyecek bir şeyleri kalmadı” diye konuştu.