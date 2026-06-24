Kent genelinde araç kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni karara göre, artık sürücülerin yanlarında ekstra bir ehliyet kartı bulundurma zorunluluğu tamamen ortadan kalktı. Sürücü belgesinde yer alan tüm yasal yetki ve sicil verileri, yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının üzerindeki çiplere elektronik ortamda aktarılabiliyor. İzmir yollarındaki rutin denetimlerde, trafik ekiplerine sadece akıllı kimlik kartını uzatmak yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için kafi gelecek. Kolaylığı duyan İzmirliler, sabahın erken saatlerinden itibaren nüfus dairelerinin kapısında uzun kuyruklar oluşturarak sistemi desteklediklerini gösterdi.

İzmir'deki sürücüler için birleştirme sürecinin yasal altyapısı

Bu yenilikçi veri entegrasyonundan istifade etmek isteyen İzmirli araç sahiplerinin önünde bazı yasal ve teknik kurallar bulunuyor. Entegrasyon mekanizmasının çalışabilmesi adına, hem nüfus cüzdanının hem de ehliyet kartının yeni nesil çipli teknolojiye uygun olarak üretilmiş olması şart. Eski tip kağıt ya da mika kaplama belgeler üzerinden bu dijital transfer gerçekleştirilemiyor. Ayrıca transfer edilecek sürücü belgesinin hukuken geçerli bir durumda bulunması, süresinin dolmamış olması gerekiyor. Resmi dairedeki müracaat sırasında, kimlik doğrulama sistemlerinin güncel çalışabilmesi adına, müracaat sahibinin son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik formatta bir adet vesikalık fotoğraf ibraz etmesi de zorunlu kurallar listesinde.

Dijital portal üzerinden kolay randevu oluşturma

İzmir'deki yoğun nüfus müdürlüklerinde zaman kaybetmeden kartlarını güncellemek isteyenler için internet üzerinden pratik bir başvuru yolu sunuluyor. Sürücülerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sayfasına girerek randevu modülünü çalıştırmaları gerekiyor. Belirlenen zaman diliminde ilgili nüfus dairesine giden vatandaşlar, uzman memurlar eşliğinde ehliyet verilerini kimlik çiplerine tanımlatarak, iki farklı kart taşıma külfetinden kalıcı olarak kurtulmuş oluyor.