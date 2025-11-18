Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ilk kez burs veya öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrencilerin ödemelerine başladığını duyurdu.

Ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin burs ve kredilerinin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Ödemeler, 18-20 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre dağıtılacak. Takvime göre;

Kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olanlar 18 Kasım’da,

"4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da,

"8" olanlar ise 20 Kasım’da ödemelerini alacak.

Bu tarihler sadece ilk ödemeye ilişkin olup, öğrenciler Ekim ve Kasım aylarına ait iki aylık burs ve kredi tutarını toplu olarak alacak.

Burs ve kredilerin miktarları

2025 yılı için belirlenen tutarlara göre, lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 6 bin TL ve doktora öğrencilerine aylık 9 bin TL ödenecek. İlk ödeme kapsamında bu tutarlar iki ay üzerinden hesaplanarak yatırılacak.

Zamlı ödemeler Ocak ayında başlayacak

Bakanlık, Ocak 2026 itibarıyla tüm burs ve kredi ödemelerinin güncel zamlı tutarlar üzerinden yapılacağını da duyurdu.