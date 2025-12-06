Son Mühür- 2026 FIFA Dünya Kupası’nın kura çekimi, turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD’nin başkenti Washington D.C.’de gerçekleştirildi. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda grup eşleşmeleri belirlenirken, Türkiye’nin finallere kalması hâlinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de ortaya çıktı.

Türkiye’nin muhtemel rakipleri

A Milli Takım, mart ayında oynayacağı play-off karşılaşmalarını geçmesi durumunda turnuvada D Grubunda mücadele edecek. Bu grupta Türkiye’yi birbirinden zorlu üç rakip bekliyor: ABD, Paraguay ve Avustralya.

Kura çekimi sonrası millilerin olası maç programı ve grup dengesi de gündem olurken tüm gözler mart ayındaki kritik play-off sürecine çevrildi.

“Odağımız marttaki play-off maçları”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesine değerlendirmelerde bulundu. Montella, tüm planlamanın ve enerjinin play-off karşılaşmalarına yönlendirildiğini vurguladı.

Montella açıklamasında, “Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası’na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı; uzun zaman sonra Dünya Kupası’nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

24 yıllık özlemde kritik viraj

Türkiye, en son 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası’ndan bu yana finallerde boy gösteremiyor. Montella yönetimindeki milli takım, bu uzun arayı sonlandırmak için mart ayında hayati önem taşıyan karşılaşmalara çıkacak.

Turnuva 11 Haziran’da başlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında üç ülkede eş zamanlı olarak düzenlenecek. Genişletilmiş formatıyla dikkat çeken turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek.