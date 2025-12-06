Son Mühür- Ağız ve diş sağlığında yüksek maliyetleri nedeniyle pek çok vatandaşın erişimde zorlandığı implant tedavisi için önemli bir düzenleme gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Tedavi desteği için iki şart öne çıkıyor

Teklif yasalaşırsa SGK’nın implant tedavisini karşılaması için iki kriter aranacak. Buna göre:

İmplantların yerli üretim olması,

Tedavide en fazla dört implantın kapsama alınması

şartları sağlandığında vatandaşlar destekten yararlanabilecek.

“Tedaviye ulaşılamaması çok yönlü sorunlara neden oluyor”

Teklifin gerekçesinde, özellikle emekli nüfusunda artan diş sağlığı sorunlarının günlük yaşamı zorlaştırdığına dikkat çekildi. Ekonomik nedenlerle implant tedavisine ulaşmanın güçleştiği, bunun da beslenmeden genel sağlık durumuna kadar pek çok alanda olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı.

“Kaynağımız var, vatandaşımız için bu desteği sağlayabiliriz”

Kanun teklifinin sahibi İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada düzenlemenin toplumun tamamını kapsadığını belirtti. Özdemir, “Kaynağımız var, vatandaşımızın ağız ve diş sağlığı için gerekli desteği sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.